«Госпомощь не работает»: в ГД объяснили идею давать мамам бесплатных нянь Депутат Буцкая: в России необходимо развивать институт нянь для помощи матерям

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В России необходимо развивать институт нянь, рассказала NEWS.ru Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая. Так она прокомментировала свое озвученное ранее предложение организовать социальную службу помощи многодетным матерям в стране. Буцкая отметила, что на данный момент госопомощь в этой сфере не работает, а в России существует нехватка детских садов и ясельных групп.

Пока нет даже законопроекта, мы рассуждаем вслух, как можно помочь женщинам. Я считаю, что это прекрасная альтернатива созданию ясельных групп, ведь не в каждом районе и детском саду можно создать такую группу, а потребность помощи матерям высокая. Институт нянь точно надо развивать, тем более, мы уже создали профессиональный стандарт, понимаем, как их обучать, — сказала депутат.

Буцкая добавила, что ее проект уже начал реализовываться на региональном уровне. В дальнейшем, по ее мнению, эта структура должна получить государственную поддержку.

Эта идея родилась после общения с родителями, и она прекрасна. Мы поняли, что нынешняя государственная система помощи не работает, поэтому проект надо развивать, — добавила Буцкая.

Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в Минстрой письмо с предложением увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках с 6 до 12 млн рублей. Такое предложение парламентарии аргументировали тем, что стоимость жилья в крупных городах не позволяет семьям с детьми уложится в ипотечные лимиты.