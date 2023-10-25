В Госдуме осудили певицу Чеботину, считающую учебу самой большой ошибкой Депутат Шолохов осудил певицу Чеботину, считающую учебу самой большой ошибкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человек, который кроме пары модных шлягеров ничего в жизни не знающий и не считающий важным, не в силах понять, для чего нужно высшее образование, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Таким образом он прокомментировал слова певицы Люси Чеботиной, заявившей, что учеба в МГУ — самая большая ошибка в жизни начинающего артиста.

Я окончил университет и считаю, что эти годы были для меня вовсе не лишними, наоборот, преподаватели научили меня получать знания и, что самое главное, их осмысливать. Это самое главное. И, конечно, этого не может понять человек, сидящий в жюри непонятного шоу. И который кроме пары модных шлягеров ничего в своей жизни не знающий, и не считающий важным, — заявил депутат.

По его словам, ни один нормально развитый человек не может ограничивать себя одной сферой деятельности. Шолохов добавил, что в университете люди получают огромное количество информации, учатся критически мыслить, а также правильно излагать свои мысли. Именно такая система позволяет развиваться в различных сферах и увеличивать кругозор, считает депутат.

Именно те люди, которые владеют методологией и имеют универсальное образование, достигают максимального успеха. Успеха, которые не пропадает со временем, как слава, — резюмировал он.

Ранее Чеботина осудила участника шоу «Залетай в тренды» из-за того, что он решил посвятить несколько лет получению высшего образования, а не музыке.

Учеба в МГУ — твоя самая большая ошибка в жизни, — заявила певица.

Ранее Лала, дочь Ирины Аллегровой, односложно ответила на вопрос NEWS.ru о том, как певица отнеслась к ремейку песни «Императрица» в исполнении Чеботиной. «Неинтересно», — сказала дочь певицы.