Госдума одобрила законопроект об осквернении георгиевских лент Госдума одобрила законопроект об уголовной ответственности за осквернение георгиевских лент

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России», которым предлагается закрепить статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне, пишет ТАСС. Согласно инициативе, за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить уголовная или административная ответственность.

Как отметил один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, документ четко регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. Любая иная деятельность с использованием символики георгиевской ленты будет пресекаться.

В частности, компаниям будет грозить штраф в размере от трех до пяти млн рублей. Наказанием для граждан может стать штраф на сумму до трех млн рублей или лишение свободы сроком до трех лет. За осквернение ленты в интернете авторы проекта предлагают приговаривать виновных к штрафу в размере от двух до пяти млн рублей или лишению свободы до пяти лет.

Ранее законодательную инициативу партии поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В комиссии сочли, что ленту следует относить к символам воинской славы.