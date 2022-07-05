Госдума отменила НДФЛ при продаже золотых слитков Госдума утвердила закон об отмене НДФЛ на доходы россиян от продажи золотых слитков

Фото: Shutterstock

Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, освобождающий граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от продажи золота, а от налога на добавленную стоимость (НДС) — операции банков по продаже физлицам бриллиантов, говорится в Системе обеспечения законодательной деятельности. Уточняется, что данные поправки необходимы, чтобы повысить привлекательность этих инструментов для сохранения сбережений.

Кроме того, льготы по налогу на прибыль и страховым взносам получат компании, занимающиеся разработкой и производством электронной продукции.

От налогов будут освобождены и операции по безвозмездной передаче газа для Вечного огня и Огня памяти.

Также Госдума утвердила закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС. В правительстве считают, что слияние их функций позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.