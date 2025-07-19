Госдума может ужесточить наказание за навязывание услуг

Необходимо установить ответственность за навязывание гражданам дополнительных платных товаров, услуг и работ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил в Telegram-канале. По его словам, людей нередко вынуждают к невыгодным покупкам через угрозы и манипуляции, а итоговая сумма может составлять до половины всех затрат.

К совершению невыгодных покупок принуждают, как правило, через манипулирование, угрозы негативных последствий, воздействие на человека. В результате стоимость навязанных товаров, работ и услуг может достигать до 50% от основных затрат. За подобные неправомерные действия должна быть установлена ответственность, — написал Володин.

Депутат также напомнил, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект, усиливающий санкции за подобные действия. Документ предусматривает увеличение штрафов до 300 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей для юридических. Сейчас максимальные суммы составляют четыре и 40 тысяч рублей соответственно.

Ранее Володин раскритиковал предложенный Минтрудом перечень профессий, позволяющих иностранцам работать в России без теста на знание языка. Особое возмущение спикера вызвало включение в список водителей и социальных работников, которые, по его мнению, обязаны знать русский язык и законодательство для нормального взаимодействия с людьми. Володин поручил МВД проверить обоснованность таких исключений.