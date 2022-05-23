Госдума может досрочно прекратить полномочия Рашкина Госдума может рассмотреть вопрос о прекращении депутатских полномочий Рашкина 25 мая

Валерий Рашкин / Фото Владимир Федоренко/РИА Новости

Госдума 25 мая может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Валерия Рашкина, сообщил глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба. По его словам, которые приводит РИА Новости, комиссия подготовит соответствующее постановление и вынесет его на рассмотрение парламента.

Как только поступят материалы, комиссия подготовит постановление и вынесет его на рассмотрение палаты. Полагаю, что это может произойти в ближайшую среду, — отметил Аршба.

Саратовский областной суд оставил без изменений приговор Калининского районного суда в отношении Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте. Таким образом, приговор вступил в законную силу. Парламентарий приговорён к трем годам условно. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области: в автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.