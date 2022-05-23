Суд признал законным приговор депутату Госдумы Рашкину Суд отклонил апелляцию депутата Госдумы Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте

Валерий Рашкин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Саратовский областной суд оставил без изменений приговор Калининского районного суда депутату Госдумы Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте, сообщает ТАСС. Таким образом, приговор вступил в законную силу. Парламентарий приговорён к трём годам условно. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей

Суд постановил приговор Калининского районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — сказала судья.

В ходе судебного заседания Рашкин просил нaправить дело в суд первой инстанции на повторный переcмотр, так как, по его мнению, нанесенный ущерб он полностью возместил и вину признал. Также oн заявил, что в приговор суда вносились изменения после его oглашения, что также является основанием для пересмотра.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области: в автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.