Гонки дронов и лазерный бой признаны в России видами спорта Минспорт России признал гонки дронов, лазерный бой и брейкинг видами спорта

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Министерство спорта РФ признало и включило гонки беспилотных летательных аппаратов и лазерный бой во Всероссийский реестр видов спорта, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Ведомство также признало видами спорта брейкинг (он же брейкданс), воздушную гимнастику, многоборье ГТО («Готов к труду и обороне») и другие.

Признать и включить [в реестр] следующие виды спорта: <...> «гонки дронов (беспилотных воздушных судов)», <...> «лазерный бой», <...> «брейкинг» , — говорится в документе.

Во Всероссийский реестр видов спорта также включены авиационные гонки и фиджитал-спорт. Двоеборье — тактическая стрельба и ритм-симулятор признаны спортивными дисциплинами вида спорта «фиджитал-спорт».

Ранее руководитель Всероссийской лиги дронов (RDR) Евгений Буфетчиков обратился в Министерство транспорта с предложением признать беспилотники, используемые в соревнованиях по дрон-рейсингу, спортивным инвентарем и освободить их от обязательной регистрации в Росавиации.

В июле стало известно, что в 2022 году Министерство спорта значительно превзошло план по доходам, превысив его на почти 70%. Главным образом таких результатов удалось достичь за счет возврата неиспользованных субсидий.