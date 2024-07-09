Глава Минпромторга назвал условия для появление дешевых роботов в России Алиханов: появление дешевых роботов требует больших затрат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Алиханов

Роботы на первом этапе могут быть «практически бесплатными» для российских предприятий, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на международной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это может произойти, если предложения министерства будут поддержаны.

Если все будет поддержано из того, что мы предложили, роботы на первом этапе будут практически бесплатными для всех на наших предприятиях, — сказал он.

Министр отметил, что в России не хватает грамотных интеграторов и тех, кто занимается перепроектированием процессов на уже действующих предприятиях. Он подчеркнул, что это все требует больших затрат.

Также на сессии в рамках выставки министр отметил, что к концу десятилетия 80% промышленного программного обеспечения перейдет на отечественные решения. По его словам, работа в этом направлении продвигается, к ней подключились крупные госкорпорации и частный бизнес.

Вместе с этим руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов пообещал, что жители и гости российской столицы в скором времени смогут перемещаться на беспилотных автомобилях. По его словам, те технологии, которые сегодня кажутся будущим, завтра станут технологиями настоящего, а послезавтра — прошлого.