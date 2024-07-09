Москвичей пообещали пересадить на беспилотные авто Гарбузов: скоро жители Москвы начнут перемещаться на беспилотных автомобилях

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Анатолий Гарбузов

Жители и гости российской столицы в скором времени смогут перемещаться на беспилотных автомобилях, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов на международной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, те технологии, кажущиеся сегодня будущим, завтра станут технологиями настоящего, а послезавтра — прошлого. При этом он подчеркнул важность сохранения и развития русской инженерной школы.

Скоро все мы в Москве — и гости столицы, и жители города — будем перемещаться на беспилотных автомобилях, будем кайфовать, что метро — без машинистов. При этом важен баланс сохранения инженерных кадров, развитие русской инженерной школы, — сказал он.

Ранее проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков заявил, что в отрасли беспилотного летательного авиастроения ключевую роль сыграют цифровые двойники. По его словам, это поможет процессу сертификации аппаратов, масса которых выше 30 килограммов.

При этом он уточнил, что у России хватит и денег, и возможностей для развития цифровой трансформации. По его словам, принята национальная программа по развитию БПЛА, состоящая из пяти федеральных проектов. На это предусмотрены миллиарды рублей.