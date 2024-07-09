Министр ответил, когда Россия перейдет на отечественный софт Министр Алиханов: к концу десятилетия 80% промсофта станет отечественным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Алиханов

К концу десятилетия 80% промышленного программного обеспечения перейдет на отечественные решения, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на международной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, работа в этом направлении продвигается, к ней подключились крупные госкорпорации и частный бизнес.

Перед нами поставлена очень амбициозная задача — к концу этого десятилетия перевести 80% всего промышленного софта на отечественные решения. Потому что мы были критически зависимы, пока от этой зависимости полностью не избавились — от программных решений недружественных стран, что делает нас крайне зависимыми и уязвимыми в этой части, — сказал он.

Объем вложений всех отраслей в цифровые технологии за четыре года превысил 4 трлн рублей, отметил Алиханов. За это время объем средств, которые направлены на развитие IT-инфраструктуры увеличился на треть — до 1,5 трлн рублей. Выросло в 2,5 раза и внедрение программных продуктов.

Ранее вице-президент компании «Ростелеком» по работе с крупными корпоративными клиентами Владимир Волков заявил, что компания заинтересована в привлечении квалифицированных кадров, чтобы справиться с оттоком специалистов. При этом он подчеркнул, что этот отток не катастрофичный и уже остановился, так как многие работники IT-сферы вернулись на родину или продолжают работать на российскую экономику из-за рубежа.