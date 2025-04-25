Глава ЦБ оценила вероятность повышения ключевой ставки в России Набиуллина заявила, что вероятность повышения ключевой ставки стала ниже

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Вероятность повышения ключевой ставки Центрального банка России снизилась, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. В то же время она отметила, что, согласно прогнозу, все еще существует возможность увеличения показателя, передает пресс-служба регулятора.

Если вы посмотрите на наш прогноз по ключевой ставке в этом году, вы увидите, что возможно и понижение ставки, и повышение ставки. Хотя по сравнению с предыдущим заседанием совета директоров мы считаем, что вероятность повышения ставки снизилась, — сказала Набиуллина.

В то же время председатель ЦБ отметила, что жесткие денежно-кредитные условия должны будут действовать еще на протяжении долгого времени. Она добавила, что это требуется даже при снижении инфляционных ожиданий.

Ранее Набиуллина заявила, что высокая ключевая ставка является для экономики лекарством, курс которого необходимо довести до конца. По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика — не эксперимент, но проверенное разными странами эффективное медицинское средство, недостаточная дозировка которого может лишь усугубить ситуацию.

Прежде зампредседателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что рекордно высокая ключевая ставка действует на российскую экономику как прием антибиотика. По его мнению, лекарство можно считать скорее экспериментальным, поскольку таких случаев макроэкономика еще не видела.