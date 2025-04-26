«Есть бреши»: в Госдуме задались вопросом после гибели генерала Москалика Депутат Журавлев призвал усилить охрану высокопоставленных российских военных

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Следует вновь поднять вопрос о надлежащей охране высокопоставленных российских военных, заявил NEWS.ru первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что украинские спецслужбы постоянно ищут бреши в безопасности на территории РФ.

Кроме того, снова следует поднять вопрос о надлежащей охране наших высокопоставленных военных. Это ведь уже не первый раз, когда украинским спецслужбам удается теракт, значит, есть бреши в безопасности, которыми они успешно пользуются, – их следует немедленно закрывать, не давая врагу ни единого шанса, — добавил Журавлев.

Взрыв, унесший жизнь заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, произошел утром 25 апреля возле многоквартирного дома на улице Нестерова. На воздух взлетела припаркованная машина. По одной из версий, в авто могло сдетонировать самодельное взрывное устройство. Согласно второму предположению, в иномарке была установлена бомба с поражающими элементами.

Военкор Александр Сладков обратил внимание, что подрыв автомобиля в Балашихе оказался крупнейшей диверсионной атакой Запада за первую четверть XXI века или за всю новейшую историю России. Также он предположил, что за убийством могут стоять Великобритания и Украина.

После случившегося пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что украинские власти с помощью этого преступления в очередной раз продемонстрировали свою истинную сущность. Москва должна быть начеку на фоне возможных переговоров с Киевом, добавил он.