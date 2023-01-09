В Госдуме предложили запретить продажу энергетиков несовершеннолетним В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий продажу энергетиков несовершеннолетним

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков несовершеннолетним. Кроме того, энергетики хотят запретить к продаже в больницах, школах, колледжах, вузах, спортивных и культурных учреждениях, в метро и на автозаправочных станциях. Документ предполагает запрет на распитие энергетиков в общественных местах.

Молодые люди без каких-либо ограничений приобретают эти напитки, потребляют их в таком количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего в отношении сердечно-сосудистой системы, — объяснили инициативу авторы документа.

Пока подобные ограничения действуют на уровне регионов. В том числе без паспорта энергетики не отпускают молодым людям в Подмосковье.

Ранее о необходимости запретить энергетические напитки заявил член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Он сообщил, что работает с коллегами над разработкой документа, но в упомянутом законопроекте его имя в списке авторов отсутствует.