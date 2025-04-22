Двух стендап-комиков лишили гражданства России ФСБ: стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены гражданства РФ по инициативе ФСБ, сообщила пресс-служба ведомства. По имеющейся информации, артистам закрыт въезд в Россию, потому что они создают угрозу национальной безопасности.

По инициативе ФСБ лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов, — говорится в сообщении.

Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по статье о клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он бежал на Украину, где жаловался на «незаконное уголовное преследование. Романов после отъезда из России работал волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ.

Оба на своих концертах на территории стран Евросоюза выступали против проведения СВО. Они также транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России, резюмировали в ФСБ.

Ранее комика Комиссаренко признали виновным по уголовной статье 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь — о возбуждении социальной вражды. Кроме того, 30 декабря 2024 года суд заочно приговорил Комиссаренко к шести годам лишения свободы, в частности, за оскорбление и клевету в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.