«Другого выхода не было»: Цеков объяснил необходимость мобилизации Цеков объяснил необходимость мобилизации недостатком личного состава ВС РФ

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Член Совета Федерации Сергей Цеков

В ходе конфликта на Украине у России не было иного выбора, кроме как объявить о начале частичной мобилизации, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Представитель Совфеда обосновал резкую необходимость в мобилизационных мероприятиях недостатком живой силы российской армии. По словам Цекова, ни с техникой, ни с вооружением таких проблем нет.

Все должны понимать и кому нравится решение президента (РФ Владимира Путина о мобилизации. — NEWS.ru) и кому не нравиться, что с нами ведет войну США и Европа. Также прекрасно понятно, что у нас нет проблем с вооружением, но есть проблема с живой силой. Так, что в свете последних событий и сложившейся обстановке, другого выхода просто не было, — отметил сенатор.

По его словам, «продолжать воевать» ограниченным числом солдат, «не достигая поставленных целей», ВС России дальше не могли. Также Цеков признался, что российским властям надоело слушать угрозы президента Украины Владимира Зеленского о планах Киева победить РФ.

Надоело слушать бред нациков и Зеленского о якобы планах Украины победить Россию, — заявил Цеков.

При этом сенатор подчеркнул, что количество мобилизованного населения составит лишь 1% от всего мобилизационного резерва России, который, как указал Цеков, насчитывает 30 млн человек.

Более того, я допускаю и всеобщую мобилизацию, правда только в том случае, если НАТО решиться напрямую вмешаться в конфликт, — резюмировал политик.

Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.