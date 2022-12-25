Домой вернулись все россияне, застрявшие в Хургаде из-за проблем у iFly Генконсул Воропаев: все застрявшие в Хургаде россияне вернулись домой

Фото: Kalousek Rostislav/CTK/Global Look Press

Генеральной консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что все клиенты российской авиакомпании iFly, чьи рейсы с курорта были отменены, вернулись в Россию. Последних россиян вывезли тремя рейсами в Москву и Уфу, отметил он в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что на утро 24 декабря на египетском курорте оставались почти 600 туристов TEZ Tour.

Двумя рейсами турецкой авиакомпании Corendon часть из них утром вылетели в Уфу. Оставшиеся 400 — бортом Red Wings в 21.30 в Москву. Таким образом, вывоз туристов TEZ Tour, прибывших в Хургаду авиакомпанией iFly, завершен, — рассказал генконсул.

Проблемы у iFly возникли, когда российским авиаперевозчикам запретили пролет в воздушном пространстве Иордании. С 15 декабря компания была вынуждена отменить или перенести все рейсы в Египет.

Ранее генеральный менеджер TEZ Tour в Хургаде Тамер Саид заявил, что международный туроператор планировал отправлять российских туристов, находившихся на египетском курорте из-за отмены рейсов российского чартерного авиаперевозчика iFly, самолетами других авиакомпаний. На момент возникновения проблемы в Египте находились около трех тысяч туристов.