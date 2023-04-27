«Должна ответить»: депутат ГД о живодерке, отрезавшей голову коту Депутат ГД Бурматов: школьница, отрезавшая голову мертвому коту, должна ответить по закону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьница из Оренбурга, отрезавшая голову коту, должна ответить по статье УК РФ, заявил в комментарии NEWS.ru депутат комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он пояснил, что по насильственным статьям ответственность наступает уже в 14 лет, а девочке — 15. К тому же, инцидент должен вызвать вопросы к родителям девочки у социальных служб. Бурматова также смутило, что видео с отрезанием головы животного появилось в Сети.

Во-первых, она убийца животного. Во-вторых, это публичное выкладывание в Сеть, это отягчающие обстоятельства. То, что это совершил несовершеннолетний в данном случае юридической значимости не несет. У девочки и у ее родителей возникнут последствия, но в любом случае для полиции и соцопеки есть большое поле для деятельности и большие вопросы к ним, почему не отреагировали, стояла ли она на учете, — говорит депутат.

Бурматов также полагает, что этот инцидент может быть не единственным в истории девочки, а в перспективе она может совершить более тяжкие преступления.

Я никогда не поверю, что 9-классник просто так берет и отрезает голову коту. И снимает все на видео. У нее определенно была аналогичная история, и это нельзя оставлять без внимания. Иначе последуют более тяжелые преступления, мы такое уже наблюдали. Она должна понести ответственность, иначе все закончится трагедией и другими жертвами, возможно уже человеческими, — полагает Бурматов.

Видео, в котором девочка отрезает голову мертвому животному, выложил очевидец. Школьница до того, как приступила к расчленению, попросила у мужчины пакет и тут он заметил странную ситуацию. Несовершеннолетняя разрешила ему снимать, как она отрезает голову животному только в случае, если ее лицо не будет видно в записи. Она пояснила очевидцу, что кот уже был мертв, когда она его нашла, а его череп ей пригодится, чтобы сделать украшение. Местные СМИ пишут, что у девочки в комнате много черепов других животных.

Одна из местных жительниц опознала на видео своего кота, который потерялся несколько дней назад. В ближайшее время она намерена обратиться с заявлением в полицию.