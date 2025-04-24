Депутат призвал добавить в парад Победы новых участников Депутат Иванов: в параде Победы должны принять участие священники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В параде Победы, который состоится в Москве 9 мая, должны принять участие священники, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, это подчеркнет роль духовных ценностей в укреплении общества и армии.

Парад Победы — это символ нашей национальной гордости, единства и памяти о подвиге предков. В этом году мы должны особенно подчеркнуть роль духовных ценностей и веры в укреплении нашего общества и армии. Предлагаю сделать священников частью парада, чтобы они прошли по брусчатке в Москве и других городах вместе с защитниками Отечества. Священники несут службу в зоне СВО, проявляют мужество и самоотверженность, поддерживают наших воинов духовно и оказывают им необходимую помощь. Почему бы им не пройти вместе с другими защитниками на параде Победы. Участие священников станет важным символическим жестом, демонстрирующим единство армии, народа и церкви, — высказался Иванов.

Он отметил, что если священники примут участие в параде Победы, это покажет, что Россия чтит не только воинский подвиг, но и духовную силу, которая помогает преодолевать любые трудности. Депутат выразил надежду, что инициатива получит поддержку организаторов и общественности.

Это покажет, что мы чтим не только воинский подвиг, но и духовную силу, которая помогает нам преодолевать любые трудности. Уверен, что эта инициатива найдет поддержку у общественности и будет способствовать укреплению патриотизма и духовных ценностей в нашем обществе. Надеюсь, что предложение будет рассмотрено и одобрено организаторами парада Победы, — резюмировал Иванов.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что в параде Победы могут принять участие истребитель пятого поколения Су-57 и ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М. По его словам, в воздушной части парада также можно будет увидеть самолеты Су-25, Ту-160 и Ту-95. Он отметил, что вся техника зарекомендовала себя в бою.