Генерал раскрыл, что войдет в воздушную часть парада Победы Генерал Липовой: в параде Победы могут принять участие Су-57 и Ту-22М

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В параде Победы могут принять участие истребитель пятого поколения Су-57 и ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, в воздушной части парада также можно будет увидеть самолеты Су-25, Ту-160 и Ту-95. Он отметил, что вся техника зарекомендовала себя в бою.

Что касается воздушной части парада, то над Красной площадью могут пройти наши штурмовики Су-25, наши стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95 и, я предполагаю, Ту-22М, а также наши истребители, наши вертолеты. Не исключу, что в воздушной части парада примут участие новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. Эта техника проверена в бою, в отличие от европейской, которая нигде не стреляла, — сказал Липовой.

Генерал уточнил, что программа парада Победы находится в полузакрытом состоянии и на данный момент неизвестно, что станет главным сюрпризом. При этом, по его словам, техника, которая хорошо зарекомендовала себя на поле боя СВО, включая новейшие образцы оружия, точно будет показана.

Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил, что проведение воздушной части парада Победы зависит от погодных условий. По его словам, при нелетной погоде возможно применение технологий для разгона облаков, однако это дорогостоящая и не всегда эффективная мера.