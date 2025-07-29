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29 июля 2025 в 12:08

Депутат отреагировал на заявления США о покупке Командорских островов

Депутат Чепа: продажа Командорских островов запрещена Конституцией России

Фото: Konrad Wothe/imageBROKER.com/Global Look Press

Продажа Командорских островов запрещена Конституцией России, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя предложение американского подполковника Джеффри Фрица выкупить территорию. По словам депутата, Москва готова прибавлять земли, но не продавать их.

У нас [продажа территорий] запрещена конституцией. Мы даже не можем рассматривать никакие предложения, потому что это какие-то очередные несерьезные глупости, которые заявляют американские чиновники. Мы слышали и о Гренландии, и о Канаде. У нас по конституции запрещено торговать землей. Мы готовы прибавлять, но не убавлять. Это исконно русские земли, — сказал Чепа.

Ранее Фриц заявил, что США следует приобрести Командорские острова за $15 млрд. По словам подполковника, это позволило бы Вашингтону следить за активностью Китая, который якобы пытается отправить свои подводные лодки в Северный Ледовитый океан.

До этого посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что российское руководство в случае конфликта вокруг Гренландии предпримет соответствующие меры. По его словам, действия Москвы военно-технического характера будут адекватными угрозам, которые могут возникнуть из-за подобной ситуации.

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