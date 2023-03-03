Депутат Госдумы сравнил центр «Вагнеренок» с игрой «Зарница» Депутат Журавлев: центр «Вагнеренок» напоминает игру «Зарница»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru поддержал создание молодежного клуба «Вагнеренок», который открыли в Санкт-Петербурге. Он сравнил организацию с военно-спортивной игрой «Зарница» и сказал, что патриотическое воспитание должно начинаться с младенчества.

Вкладывать в детей патриотическое воспитание, безусловно, нужно с самого младенчества. Естественно, лучше делать это в игровой форме, запомнится и усвоится, и тут рука об руку с патриотическим образованием непременно должна идти и военная подготовка. Все мы помним, как в пионерском прошлом с увлечением играли в «Зарницу», а ведь это и были основы стратегии и тактики, пусть и не всегда с использованием оружия. «Вагнеренок», хоть и организация, но напоминает по сути военно-спортивную игру «Зарница», — сказал Журавлев.

Он уточнил, что советская система закладывала в подростков то, что нужно для защиты родной страны. Зампредседателя добавил, что начальная военная подготовка в старших классах возобновлена, теперь на очереди младшее поколение.

«Вагнеренок» — молодежный клуб, созданный при поддержке «ЧВК Вагнер Центра». Кроме прочего, дети будут готовиться к военной службе и развивать «любовь к своей Отчизне». 2 марта его посетил корреспондент "Бумаги" и поговорил с куратором организации. Журналист также описал встречу с лектором - ветераном спецназа, рассказывавшим про вербовку и боевой гипноз.

Ранее курсанты военно-строительного комплекса «Десантник» посетили несколько детских садов Пермского края и показали детям, как обращаться с автоматом. Некоторым из них раздали камуфляжную форму, береты и оружие.