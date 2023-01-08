Депутат Госдумы назвала сукиным сыном актера Смольянинова Депутат Драпенко назвала сукиным сыном готового воевать за Украину Смольянинова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Артур Смольянинов

Актер Артур Смольянинов является «сукин сыном» и «будет проклят своей страной», заявила первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, передает РЕН ТВ. Так она отреагировала на недавние антироссийские высказывания актера. По мнению Драпенко, актеры — очень эмоциональные люди, однако слова Смольянинова не похожи на эмоциональный порыв.

Ну, сукин сын, что могу сказать. Я думаю, что проклят будет своей страной, своими зрителями и, я думаю, историей. Похоже, что человек выбрал какую-то свою дорогу. Ну, туда ему и дорога, — сказала депутат.

Ранее Смольянинов заявил в YouTube-интервью главреду издания «Новая газета. Европа» Кириллу Мартынову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что если бы участвовал в военном конфликте, то только на стороне Украины. Он высказал мнение, что его не волнует, в какой форме останется Россия, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал возбудить против актера уголовное дело. Другой народный избранник Яна Лантратова отметила, что Смольянинов «потерял связь со страной». По ее словам, его высказывания могут подвигнуть законодателей на обсуждение возможного ответа на подобное поведение.