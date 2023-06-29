Депутат ГД призвал не обижаться на бросившего голову барана в церкви Депутат ГД Бичаев: инцидент с головой барана в церкви — не оскорбление чувств верующих

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На мужчину, который ворвался в храм Рождества Христова в Красноярске с головой барана и криками про Чечню, не стоит обижаться, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Артем Бичаев. По его словам, этот поступок не является оскорблением чувств православных христиан. Он также напомнил о поездке президента РФ Владимира Путина в Дербент, которая, по его мнению, показала: Россия — многонациональная и единая страна.

Кто хочет обидеться, тот всегда обидится, но расценивать поступки малообразованных отдельных личностей не стоит. Расценивать это действие как попытку оскорбить чувства православных верующих абсолютно неверно, — заявил Бичаев.

Он добавил, что это противоправный поступок, даже аморальный. Депутат предположил, что мужчина, бросивший голову животного на пол, возможно, был пьян.

Я уверен, что среди мусульман его действия также осудят и диаспора, из которой он был выходцем, самостоятельно отрегулирует этот процесс, — резюмировал Бичаев.

В то же время сегодня депутаты Госдумы осудили власти Швеции за разрешение акции с сожжением Корана возле мечети в Стокгольме 28 июня, в первый день Курбан-байрама. В мае в Волгограде арестовали мужчину, сжегшего Коран. В феврале тату-модель в Москве приговорили к психиатрическому лечению из-за фото на фоне храма.