Блогершу отправили на принудительное лечение из-за ню-фотосессии у храма Тату-модель Моругину приговорили к психиатрическому лечению из-за фото на фоне храма

Фото: Социальные сети

Моругина Полина

В Москве Головинский районный суд отправил на принудительное лечение тату-модель Полину Моругину (Фейс), которая снялась обнаженной на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, передает ТАСС. С таким требованием выступила столичная прокуратура, а сама подсудимая и ее мать поддержали сторону обвинения.

Суд постановил: от уголовной ответственности Моругину освободить. Назначить ей принудительные меры медицинского характера в психиатрическом стационаре общего типа. Дальнейший контроль за ее состоянием возложить на психоневродиспансер по месту жительства, — цитирует агентство судью Кристину Кострюкову.

Экспертиза диагностировала у Моругиной шизотипическое личностное расстройство. Согласно заключению медэкспертов, девушка не могла во время фотосессии осознавать характер своих действий. Гособвинение считает, что блогерша опасна для общества и самой себя.

Фотографии Моругиной без одежды на фоне религиозного здания появились в соцсетях в декабре 2021 года. Изначально против нее планировали составить протокол по статье КоАП, но в итоге завели уголовное дело по статье о публичных действиях, оскорбляющих чувства верующих.

Первый реальный срок по статье об оскорблении чувств верующих был вынесен в октябре 2021 года. Мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади. Чистова в куртке с надписью «полиция» имитировала секс с Бобиевым. Пост сопровождался подписью: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».