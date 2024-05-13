Депутат ГД Москвичев рассказал о новом зампреде в правительстве РФ Депутат ГД Москвичев: в правительстве появится замглавы премьера по транспорту

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Евгений Москвичев

В Госдуме рассмотрели кандидатуры на должность главы Минтранса России Романа Старовойта и на должность зампреда кабмина по транспорту Виталия Савельева, сообщил журналистам депутат ГД Евгений Москвичев. Должность замглавы премьера РФ по вопросам транспорта появляется в правительстве России впервые.

Хочу сказать, что это впервые в истории России, когда появляется заместитель председателя правительства в транспорте. Это говорит о том, что правительство и президент России уделяют особое внимание транспорту. Они считают, что транспорт должен стать сверхскоростным, доступным. Безопасность на транспорте всех видов должна быть еще улучшена, а самое основное — он должен быть дешевым и надежным. Хочу сказать, что впервые министр транспорта России идет на повышение, — подчеркнул депутат.

По его словам, заседание профильного комитета Госдумы получилось содержательным, кандидатам «задано много вопросов». Москвичев подчеркнул, что стратегия развития транспортной отрасли будет направлена на повышение доступности.

Мы также рассмотрели кандидата в министры транспорта Старовойта Романа Владимировича. Для нас это не новый человек. Для нас это человек, который с 2010 года работал в транспорте. С 2012 по 2018 год он работал руководителем дорожного агентства, — добавил депутат.

Москвичев отметил, что заданные министру вопросы понятны. По его словам, на заседании «присутствовали еще более 15 депутатов» и оба кандидата были поддержаны единогласно.

Два кандидата были поддержаны единогласно, и фракции высказали слова благодарности [за то], как развивается транспортная отрасль Российской Федерации. Уверен, что в дальнейшем, к 2030 году, мы опорную сеть всех видов транспорта приведем в нормативное состояние и особое внимание уделим развитию внутренних авиаперевозок, — заключил депутат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу займет должность секретаря Совбеза России, а также будет заместителем Путина в военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. По его словам, ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны в прямое подчинение президента.