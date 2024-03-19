Число пострадавших от обстрела белгородского поселка увеличилось до четырех Гладков сообщил о четвертом пострадавшем при обстреле поселка Разумное

Количество пострадавших при обстреле ВСУ белгородского поселка Разумное увеличилось до четырех человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, множественные осколочные ранения получил 15-летний подросток.

В Разумном 15-летний парень получил множественные осколочные ранения мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в областную детскую больницу, — сообщил губернатор.

Руководитель области уточнил, что различные повреждения получили 13 частных жилых домов. В них выбиты окна, посечены кровля и фасады. Выбиты окна и повреждены лоджии в более чем в десяти квартирах восьми многоэтажных домах. Также выбиты окна в зданиях школы и детского сада, повреждено 19 автомобилей. Есть повреждения в селах Никольское, Нижний Ольшанец и селе Беловское.