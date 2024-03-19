Стало известно о последствиях атаки ВСУ на Шебекино Гладков: при атаке ВСУ на Шебекино никто не пострадал

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Средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ на Шебекинский городской округ, повреждения зафиксированы в населенных пунктах Маслова Пристань, Пристень, Безлюдовка и Ржавец, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших в результате удара нет, добавил он.

В Шебекинском городском округе после отражения системой ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет. В поселке Маслова Пристань повреждены одно частное домовладение и один автомобиль, в селах Пристень и Безлюдовка — по одному частному жилому дому, в хуторе Ржавец — один автомобиль, — написал он.

Гладков ранее сообщил, что в Белгородской области в поселке Разумное Белгородского района в результате обстрела со стороны ВСУ, по предварительным данным, пострадали три человека. По его словам, под огонь попали в том числе подросток и его мать, они находятся в тяжелом состоянии.

Информация о последствиях обстрела ВСУ уточняется, подчеркнул глава региона. Утром в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Минобороны РФ сообщало, что около 10:30 мск средствами ПВО над территорией региона были сбиты девять снарядов реактивной системы RM-70 Vampire.