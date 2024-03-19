Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле ВСУ Гладков: три человека пострадали в Белгородском районе в результате атаки ВСУ

В Белгородской области в поселке Разумное Белгородского района в результате обстрела со стороны ВСУ, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, под огонь попали в том числе подросток и его мать, они находятся в тяжелом состоянии.

У 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. <...> Также в поселке [Разумное] пострадала еще одна женщина, в момент атаки она находилась на улице, у нее осколочные ранения верхней и нижней конечностей, — написал Гладков.

Всем троим раненым оказывают помощь врачи детской областной клинической больницы и городской больницы № 2, добавил губернатор. Гладков уточнил, что в целом в поселке Разумное, по предварительной информации, повреждены получили 10 частных домов, под обстрел попали и несколько квартир в пяти многоэтажках. Кроме того, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, повреждены 13 автомобилей, из них три сгорели.

Информация о последствиях обстрела ВСУ уточняется, подчеркнул глава региона. Утром в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Минобороны РФ сообщало, что около 10:30 мск средствами ПВО над территорией региона были сбиты девять снарядов реактивной системы RM-70 Vampire.