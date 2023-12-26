Число кандидатов в президенты России возросло Памфилова: число кандидатов на выдвижение в президенты России выросло до 30

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на должность президента России, заявила ТАСС председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, кампания будет конкурентной. Она пояснила, что сейчас у выдвиженцев «организационное время», они проводят различные мероприятия и участвуют в съездах.

Конечно, кампания будет конкурентной, поскольку очевидно, что будет более одного кандидата. Во всяком случае, сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом, уже более 30, — сказала глава ЦИК.

Ранее вице-спикер Госдумы и первый заместитель руководителя партии «Новые люди» Владислав Даванков подал документы в Центризбирком России для участия в президентских выборах. Решение о выдвижении Даванкова было принято на предвыборном съезде партии. Политику не нужно собирать подписи в свою поддержку, так как «Новые люди» имеют фракцию в нижней палате российского парламента.

25 декабря также стало известно, что документы для участия в выборах подал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который ранее заявил, что его предвыборная программа будет формироваться как ответ на самые значимые общественные запросы. Выступая на XXXV партийном съезде, кандидат в президенты добавил, что планирует посетить около 30 регионов.