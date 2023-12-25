Даванков подал документы в ЦИК для участия в выборах президента России

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Владислав Даванков

Вице-спикер Госдумы и первый заместитель руководителя партии «Новые люди» Владислав Даванков подал документы в Центризбирком России для участия в президентских выборах, пишут «Известия». Решение о выдвижении Даванкова было принято на предвыборном съезде партии. Отмечается, что политику не нужно собирать подписи в свою поддержку, так как «Новые люди» имеют фракцию в нижней палате российского парламента.

Представители Центральной избирательной комиссии РФ подтвердили данную информацию. В Сети также появились кадры, на которых видно, как Даванков вместе с членами партии «Новые люди» передает необходимую документацию. Выборы президента России пройдут в период с 15 по 17 марта.

О желании выдвинуться в качестве кандидатов на выборы президента России к настоящему моменту заявили 29 человек. Помимо действующего главы государства Владимира Путина, участие в выборах также намерены принять депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ), депутат Леонид Слуцкий (ЛДПР), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).