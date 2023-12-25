Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России, передает РИА Новости. Выборы главы государства состоятся в марте 2024 года. Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.

Слуцкий ранее заявил, что его предвыборная программа будет формироваться как ответ на самые значимые общественные запросы. Выступая на XXXV партийном съезде, кандидат в президенты добавил, что планирует посетить около 30 регионов.

Также парламентарий отметил, что ЛДПР становится ключевой партией РФ, политической силой, представляющей «все регионы великой России». Кроме того, по мнению Слуцкого, партия продолжает дело Владимира Жириновского.

Ранее стало известно, что бывший лидер Аграрной партии и депутат Госдумы Николай Харитонов может стать соперником действующего президента России Владимира Путина на выборах главы РФ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отмечал, что будет активно участвовать в продвижении кандидата. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В декабре стало известно, что Путин будет баллотироваться на выборы главы государства, которые пройдут в марте 2024 года, не от партии «Единая Россия», а как независимый кандидат. В ближайшее время команда Путина приступит к сбору подписей. Помогать ему в этом будут Народный фронт и партии СРЗП и «Единая Россия».