Центр изучения России, статус иноагента, «дыра» Роснано: где сейчас Чубайс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

В мае появилась информация, что бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса могут признать иноагентом. Чем сейчас занимается политик, каковы последние новости о нем?

Чем Чубайс занимался в России

В начале 1990-х политик был заместителем и первым зампредседателя исполкома Ленинградского горсовета народных депутатов, а затем стал главным экономическим советником первого мэра Ленинграда Анатолия Собчака. В 1991 году Чубайс возглавлял комитет по управлению госимуществом, а через год занял пост вице-премьера в правительстве реформатора Егора Гайдара. Позже он возглавлял администрацию президента.

С 2008 по 2020 год Чубайс занимал кресло главы госкорпорации «Роснано». После этого он стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В 2022 году Чубайс покинул этот пост, а затем ушел и из совета директоров АФК «Система», и Ассоциации возобновляемой энергетики.

Признают ли Чубайса иноагентом

2 мая Тель-Авивский университет сообщил, что экс-глава «Роснано» стал соорганизатором Центра российских исследований (ЦРС) на факультете социальных наук. Образовательное учреждение сообщило, что ЦРС займется исследованием новейшей истории России.

Чубайс был указан в качестве организатора группы спонсоров в рамках проекта. В центре планируют комплексно изучать возможное будущее РФ, принимая в расчет анализ событий недавнего прошлого. Среди приглашенных специалистов числятся публицист Александр Баунов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и социолог Виктор Вахштайн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После этого депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев заявил, что бывшего главу «Роснано» могут признать иностранным агентом. Парламентарий подготовил соответствующее обращение в Минюст России.

Он добавил, что экс-глава «Роснано» продолжительное время работал в государственном аппарате. Чубайс имел доступ к секретной информации на разных уровнях, подчеркнул Хамзаев.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев охарактеризовал бывшего главу «Роснано» как фигуру, оказавшую негативное влияние на современную Россию. По словам парламентария, своей научной деятельностью в Тель-Авивском университете он тянет «шаловливые ручонки» и к прошлому.

Бывший вице-президент РФ Александр Руцкой говорил, что Чубайсу нечего переосмысливать в истории России. В беседе с NEWS.ru он назвал деятельность политика аферой и предательством страны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анатолий Чубайс

Что Путин говорил о Чубайсе

Президент России Владимир Путин рассказал о сложных экономических процессах в «Роснано» из-за образования финансовой дыры после отъезда Чубайса. По мнению главы государства, бизнесмен покинул РФ, так как боится уголовного преследования.

«Зачем-то прячется. Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю. Удрал. Может, связано еще с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которые он возглавлял долгие годы, и там дыра, огромная дыра такая финансовая. Я не буду цифры называть. Большие цифры», — высказывался Путин.

Комментируя появление статьи Чубайса в российском журнале, где тот представлен независимым исследователем из Глазго, президент назвал политика «квазиученым» и предложил сходить в цирк вместо того, чтобы увлекаться публикациями подобных авторов.

Где сейчас Чубайс

Весной 2022 года Чубайс покинул пост спецпредставителя президента РФ, после чего вместе с женой, режиссером Авдотьей Смирновой, уехал из страны. Сообщалось, что после отъезда из России политик бывал в Турции и Италии. Кроме того, СМИ неоднократно публиковали снимки супружеской четы из Израиля. После того как бизнесмена с супругой заметили в отделении МВД Израиля, появились сообщения о том, что тот мог получить гражданство еврейского государства.

Сам Чубайс отвергал эту информацию.

«Ни первое утверждение об обмене временного удостоверения, ни второе о недвижимости в Израиле не соответствуют действительности», — говорил он.

Место постоянного пребывания Чубайса не раскрывается. В августе прошлого года после появления сообщений о госпитализации политика в Италии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле желают Чубайсу выздоровления.

В октябре прошлого года Чубайс с женой посещал Дубай. Спустя время пара вернулась в Израиль, и бизнесмен сообщил, что поездка была запланированной.

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