Белоусов рассказал, какие вопросы участников СВО предстоит решить в России Белоусов: надо работать над вопросами соцобеспечения участников спецоперации

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Андрей Белоусов

В России необходимо работать над вопросами по социальному обеспечению участвующих в спецоперации военнослужащих, заявил в Совфеде кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, которые приводит ТАСС, необходимо решить вопросы медобслуживания участвовавших в СВО военнослужащих в гражданских поликлиниках, а также убрать излишнюю бюрократию с предоставлением льгот.

[Среди вопросов, которые нужно решить], у нас и денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО. По-хорошему, это все должно решаться в рамках системы, — указал Белоусов.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назначить главой Минобороны Андрея Белоусова. Он может сменить на посту Сергея Шойгу. За свою карьеру 65-летний политик занимал должности помощника главы государства по экономическим вопросам и министра экономического развития РФ.

Военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что первый вице-премьер Андрей Белоусов, выдвинутый на должность министра обороны России, имеет стратегический кругозор и нестандартный подход к решению сложнейших задач, что станет востребованным для достижения победы в спецоперации на Украине. Он назвал назначение Белоусова исключительно удачным решением.