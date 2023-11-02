Автомагистраль М-12 продлят до Тюмени Правительство РФ утвердило продление автомагистрали М-12 до Тюмени

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении автомобильной магистрали М-12, сообщается на сайте правительства. По данным пресс-службы кабмина, она протянется до Тюмени и будет переименована в М-12 «Восток». Отмечается, что продление автомагистрали будет обеспечено за счет включения в ее состав ряда других дорог.

Продление трассы М-12 будет обеспечено за счет включения в ее состав участка автодороги М-7 «Волга» Казань — Дюртюли. Кроме того, в состав М-12 войдут строящийся участок Дюртюли — Ачит, участок Ачит — Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, а также автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень, — уточнили в пресс-службе.

Благодаря включению уже имеющихся дорог в М-12 «Восток», работы по продлению автомагистрали будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Предполагается, что все работы будут завершены уже в 2024 году.

Продление автомагистрали М-12 «Восток» является частью федерального проекта, в рамках которого правительство России строит автомобильные дороги международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Реализация проекта позволит обеспечить скоростное сообщение между российскими регионами, в частности между Московской областью и Республикой Татарстан. Это придаст импульс развитию региональной экономики.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров ранее заявил, что до 2030 года в России запустят высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Санкт-Петербург. Он подчеркнул, что в настоящее время в России нет таких дорог. Другие ВСМ планируется построить до 2043 года.