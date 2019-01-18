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Число жертв теракта в Колумбии выросло вдвое

Colprensa/Sergio Acero/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на территории кадетской школы полиции в Колумбии увеличилось до 20 человек. Ещё 68 были ранены. Ранее сообщалось об 11 убитых и 65 пострадавших.

Раненые были госпитализированы в различные больницы столицы страны — Боготы. Большинство из них выписаны после оказания первой помощи.

Власти Колумбии назвали произошедшее терактом. По распоряжению президента Ивана Дуке, в стране объявлен трёхдневный траур, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел сразу после окончания церемонии вручения выпускникам школы званий. За рулём машины находился 56-летний Хосе Альдемар Рохас, который также погиб. Мотивы совершения преступления пока неизвестны.

Ранее News.ru писал, что в результате взрыва в одном из ночных клубов колумбийского департамента Кордова пострадали 13 человек. Посетители заведения отмечали победу футбольной команды «Хуниор Барранкилья» на местном чемпионате.


#полиция #ВЗРЫВ #колумбия
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