Число жертв теракта в Колумбии выросло вдвое

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на территории кадетской школы полиции в Колумбии увеличилось до 20 человек. Ещё 68 были ранены. Ранее сообщалось об 11 убитых и 65 пострадавших.
Раненые были госпитализированы в различные больницы столицы страны — Боготы. Большинство из них выписаны после оказания первой помощи.
Власти Колумбии назвали произошедшее терактом. По распоряжению президента Ивана Дуке, в стране объявлен трёхдневный траур, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел сразу после окончания церемонии вручения выпускникам школы званий. За рулём машины находился 56-летний Хосе Альдемар Рохас, который также погиб. Мотивы совершения преступления пока неизвестны.
Ранее News.ru писал, что в результате взрыва в одном из ночных клубов колумбийского департамента Кордова пострадали 13 человек. Посетители заведения отмечали победу футбольной команды «Хуниор Барранкилья» на местном чемпионате.