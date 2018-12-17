Мощный взрыв прогремел в ночном клубе в Колумбии

Неизвестные закинули взрывное устройство в один из ночных клубов колумбийского департамента Кордова. В результате происшествия пострадали 13 человек.
По некоторым данным, посетители отмечали победу клуба «Хуниор Барранкилья» на чемпионате Колумбии по футболу в заведении El Rancho de Jhon.
Три человека получили серьёзные ранения и были госпитализированы, передаёт Blu Radio.
Ранее News.ru писал, что частичное обрушение здания произошло в подмосковном Дзержинске. Обрушилась крыша на заводе «Техногрупп». В результате случившегося погиб один человек, а ещё восемь получили ранения. Под завалами находятся от трёх до восьми человек.