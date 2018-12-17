USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:13
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Мощный взрыв прогремел в ночном клубе в Колумбии

Patricio Murphy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Неизвестные закинули взрывное устройство в один из ночных клубов колумбийского департамента Кордова. В результате происшествия пострадали 13 человек.

По некоторым данным, посетители отмечали победу клуба «Хуниор Барранкилья» на чемпионате Колумбии по футболу в заведении El Rancho de Jhon.

Три человека получили серьёзные ранения и были госпитализированы, передаёт Blu Radio.

Ранее News.ru писал, что частичное обрушение здания произошло в подмосковном Дзержинске. Обрушилась крыша на заводе «Техногрупп». В результате случившегося погиб один человек, а ещё восемь получили ранения. Под завалами находятся от трёх до восьми человек. 


#ВЗРЫВ #колумбия #ночныеклубы
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
происшествия 09:51, 17 декабря 2018
Человек погиб при ДТП с участием микроавтобуса в Дагестане
происшествия 23:51, 16 декабря 2018
Пожар вспыхнул в Театре сатиры во время спектакля
происшествия 21:28, 16 декабря 2018
Автомобиль загорелся на подземной парковке в Москве
Лента новостей
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался Заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
Другие новости
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался Заслуженным артистом РФ
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top