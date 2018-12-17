Мощный взрыв прогремел в ночном клубе в Колумбии

https://news.ru/storage/news/13d91c61303fb8ea06f8260ee6f883da/0c0f33e6-af63-480a-b7ae-85bdea879fb3_850.jpg Patricio Murphy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестные закинули взрывное устройство в один из ночных клубов колумбийского департамента Кордова. В результате происшествия пострадали 13 человек.

По некоторым данным, посетители отмечали победу клуба «Хуниор Барранкилья» на чемпионате Колумбии по футболу в заведении El Rancho de Jhon.

Три человека получили серьёзные ранения и были госпитализированы, передаёт Blu Radio.

Ранее News.ru писал, что частичное обрушение здания произошло в подмосковном Дзержинске. Обрушилась крыша на заводе «Техногрупп». В результате случившегося погиб один человек, а ещё восемь получили ранения. Под завалами находятся от трёх до восьми человек.