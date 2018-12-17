Здание частично обрушилось в Дзержинском

Частичное обрушение здания произошло в подмосковном Дзержинском. По данным News.ru, обрушилась крыша на заводе «Техногрупп».
В результате случившегося восемь человек получили ранения.
В настоящее время на место происшествия выехали шесть бригад, в том числе из Котельников и Люберец.
По словам источников, под завалами находятся от трёх до восьми человек. Они находятся в тяжёлом состоянии и нуждаются в срочном деблокировании и госпитализации.
Ранее News.ru писал, что авария с участием микроавтобуса произошла в Карабудахкентском районе на 13-м километре автодороги Гурбуки — Курма. В результате происшествия погиб один человек. По словам представителя ГУ МВД по республике, автомобиль опрокинулся в кювет.