Здание частично обрушилось в Дзержинском

https://news.ru/storage/news/fc0218bea7d81e308ccaf5d4aeb00489/f1853eeb-941b-40b2-bc02-5d48229976b9_850.jpg Управление МЧС России в Дзержинске

Частичное обрушение здания произошло в подмосковном Дзержинском. По данным News.ru, обрушилась крыша на заводе «Техногрупп».

В результате случившегося восемь человек получили ранения.

В настоящее время на место происшествия выехали шесть бригад, в том числе из Котельников и Люберец.

По словам источников, под завалами находятся от трёх до восьми человек. Они находятся в тяжёлом состоянии и нуждаются в срочном деблокировании и госпитализации.

Ранее News.ru писал, что авария с участием микроавтобуса произошла в Карабудахкентском районе на 13-м километре автодороги Гурбуки — Курма. В результате происшествия погиб один человек. По словам представителя ГУ МВД по республике, автомобиль опрокинулся в кювет.