Женщины протестовали против дискриминации в США

Протестные женские марши прошли 19 января во многих городах США. Участники акций призывали к соблюдению прав женщин, расовых и сексуальных меньшинств, а также осудили политику президента Дональда Трампа.

Организатором протестных акций выступила некоммерческая организация «Женский марш», а также коалиция March On («Маршируй»). Участники акций, которые прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Балтиморе, Денвере, Хьюстоне и других городах, требуют повышения уровня минимальной оплаты труда и доступности репродуктивного здравоохранения, увеличения прав избирателей. Организаторы намерены мобилизовать женщин в США в преддверии выборов 2020 года и не допустить переизбрания президентом Дональда Трампа, сообщает «Голос Америки».

went to my first women’s march today.. felt great and it was amazing to see men and women doing something that matters, would highly recommend #WomensMarch2019 pic.twitter.com/uLXp8lxONr — Ivy Edberg (@ivyedberg) 19 января 2019 г.

Участники маршей отметили достижения 2018 года, к которым отнесли итоги промежуточных выборов. По их итогам в Конгрессе США оказалось рекордно высокое число женщин, среди которых представительницы мусульманского вероисповедания и коренных народов Америки. Впервые афро-американки прошли в Конгресс от штатов в регионе Новая Англия.

Из-за противоречий между участниками движения в нескольких городах прошли несколько отдельно организованных маршей. Это связано с обвинениями в антисемитизме, выдвинутыми против некоторых руководителей «Женского марша».

The Women’s March has started along the Centennial trail behind the convention center heading west pic.twitter.com/TuUS1jvNn2 — Will Campbell (@wtcampbell) 19 января 2019 г.

Расколу среди организаторов способствовало то, что соосновательницу протестного движения Тамику Мэллори обвинили в связях с группой «Нация ислама» и в нежелании осудить юдофобские высказывания её лидера Луиса Фаррахана, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, топ-10 стран, наиболее опасных для женщин по версии аналитической компании Thomson Reuters, возглавляет Индия. Наряду с азиатскими и африканскими государствами в рейтинг попали и США. Список составлялся с учётом степени риска для представительниц прекрасного пола по ряду критериев, в числе которых здравоохранение, дискриминация, сексуальное и психическое насилие, торговля людьми.