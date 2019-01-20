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Женщины протестовали против дискриминации в США

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Протестные женские марши прошли 19 января во многих городах США. Участники акций призывали к соблюдению прав женщин, расовых и сексуальных меньшинств, а также осудили политику президента Дональда Трампа.

Организатором протестных акций выступила некоммерческая организация «Женский марш», а также коалиция March On («Маршируй»). Участники акций, которые прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Балтиморе, Денвере, Хьюстоне и других городах, требуют повышения уровня минимальной оплаты труда и доступности репродуктивного здравоохранения, увеличения прав избирателей. Организаторы намерены мобилизовать женщин в США в преддверии выборов 2020 года и не допустить переизбрания президентом Дональда Трампа, сообщает «Голос Америки».

Участники маршей отметили достижения 2018 года, к которым отнесли итоги промежуточных выборов. По их итогам в Конгрессе США оказалось рекордно высокое число женщин, среди которых представительницы мусульманского вероисповедания и коренных народов Америки. Впервые афро-американки прошли в Конгресс от штатов в регионе Новая Англия.

Из-за противоречий между участниками движения в нескольких городах прошли несколько отдельно организованных маршей. Это связано с обвинениями в антисемитизме, выдвинутыми против некоторых руководителей «Женского марша».

Расколу среди организаторов способствовало то, что соосновательницу протестного движения Тамику Мэллори обвинили в связях с группой «Нация ислама» и в нежелании осудить юдофобские высказывания её лидера Луиса Фаррахана, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, топ-10 стран, наиболее опасных для женщин по версии аналитической компании Thomson Reuters, возглавляет Индия. Наряду с азиатскими и африканскими государствами в рейтинг попали и США. Список составлялся с учётом степени риска для представительниц прекрасного пола по ряду критериев, в числе которых здравоохранение, дискриминация, сексуальное и психическое насилие, торговля людьми.


#сша #Трамп #протесты #женщины
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