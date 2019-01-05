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США попали в список самых опасных для женщин стран

Creative Touch Imaging Ltd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Топ-10 стран, наиболее опасных для женщин, возглавляет Индия. Наряду с азиатскими и африканскими государствами в рейтинг попали и США.

Список составлялся с учётом степени риска для представительниц прекрасного пола по ряду критериев, в числе которых здравоохранение, дискриминация, сексуальное и психическое насилие, торговля людьми.

Индия отличилась самыми высокими показателями сексуального насилия и работорговли, а также опасными национальными традициями.

Афганистан, занимающий вторую строчку списка, лидирует по так называемому бесполому насилию, дискриминации женщин и испытываемым ими трудностям в плане доступа к медицинскому обслуживанию.

Третье место в рейтинге принадлежит Сирии, где женщины подвергаются насилию и не имеют доступа к медицине.

С четвёртого по девятое места занимают Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Йемен и  Нигерия соответственно.

США авторы рейтинга поместили на 10-ю позицию, отметив, что основную  опасность для женщин здесь представляет сексуальное насилие. 

Ранее News.ru писал о проходящих в Индии протестах против равноправия мужчин и женщин. Из-за беспорядков на юге страны парализовано движение общественного транспорта, не работают магазины и мелкие предприятия. Поводом для этого послужило решение суда об отмене запрета для женщин в возрасте от 10 до 50 лет на посещение храма Айяппана.


#индия #дискриминация #женщины
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