https://static.news.ru/photo/d05b54e4-b086-11e9-b8e1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова увольнения Виталия Глуховери с должности главы Национальной полиции Днепропетровской области.

Ранее в Сеть попало видео, на котором главу Нацполиции остановили нарушение правил дорожного движения. Глуховеря вызвал подразделение специального назначения КОРД для задержания сотрудников патрульной полиции.

Я требую немедленного увольнения гражданина Глуховери, — написал украинский лидер в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что видео его шокировало. После этого он обратился ко всем чиновникам с предупреждением, в котором отметил, что они больше не будут стоять над законом в этой стране.

Как ранее писал News.ru, Владимир Зеленский уволил 11 послов страны, в том числе главу диппредставительства Киева в США Валерия Чалого. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.