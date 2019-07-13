https://static.news.ru/photo/56111576-a59a-11e9-8b1d-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Офис Президента Украины/president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил пункт въезда-выезда «Чонгар» в Херсонской области, который находится на границе с Крымом.

Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев рассказал президенту, что пересекающие границу люди на украинских пунктах пропуска «страдают от отсутствия инфраструктуры». В ответ политик пообещал, что благоустройство этой местности завершится до 20 декабря 2019 года.

Давайте в 20-х числах декабря. Если нет, новый глава облгосадминистрации останется в прошлом, — цитирует РИА Новости слова Зеленского.

Ранее он представил жителям Херсонской области нового главу областной администрации Юрия Гусева.

Как писал News.ru, Зеленский заявил о снижении прибыльности Одесского морского порта, а также о высоком уровне контрабанды. Решение подобных проблем на месте он назвал стратегией своей команды.