Закон предписал верующим Украины делиться храмами

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Переход общины из одной церкви в другую не влияет на права собственности прихода. Он, как сказано в принятом Верховной радой законе, остаётся владельцем своего храма. Несогласным со сменой юрисдикции дано право создать новую общину и договориться с приходом о поочерёдном пользовании храмом.

Таким образом, документ определяет храмы в собственности именно церковного прихода, а не церкви, к которой он относится.

«Это закон для всех религиозных общин. Этот закон предусматривает, что те недоразумения, которые возникают при изменении религиозной общиной своей религиозной подчинённости, будут во многом минимизированы», — цитирует РБК депутата Рады Виктора Еленского.

Выносить документ на голосование пришлось несколько раз, и в конце концов за его принятие высказались 229 депутатов при необходимом минимуме в 226.

Закон вступит в силу после его подписания президентом Украины Петром Порошенко.

Глава государства уже отреагировал на принятие инициативы. Он отметил, что новый закон устанавливает единые нормы присоединения приходов к новой Православной церкви Украины.

«Отныне украинцы не будут спрашивать: какой это патриархат? Потому что церковь отныне у нас, благодаря томосу об автокефалии, украинская!» — написал лидер страны на своей странице в Twitter.

Ранее, как сообщал News.ru, президент заявил, что новый документ позволит избежать кровопролития при переходе приходов в Православную церковь Украины.

Вітаю ухвалення Верховною Радою надзвичайно важливого Проекту Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи). pic.twitter.com/CsjxJt6rAg — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 января 2019 г.

17 января Верховная рада Украины приняла закон, который устанавливает регламент перехода религиозных организаций из одной юрисдикции в другую. Документ предусматривает, что решение об изменении подчинённости может быть принято на общем собрании, где за такую меру должны высказаться не менее двух третей членов общины.

Между тем из разных частей страны всё чаще поступают сообщения о силовом захвате храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. Часто этому предшествуют сборы общественности того или иного населённого пункта с неоднозначными итогами голосования. Вскоре на спорной территории появляются представители радикальных группировок, которые при поддержке или молчаливом согласии местных властей и правоохранительных органов срезают замки на дверях церквей и обеспечивают туда доступ священникам Православной церкви Украины.

В Украинской православной церкви закон об изменении юрисдикции религиозных общин назвали преступным. Там заявили, что он принят для того, чтобы отвлечь граждан перед грядущими в стране президентскими выборами.