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Порошенко обещает «бескровный» переход приходов в ПЦУ

Петр Порошенко (справа) facebook.com/petroporoshenko

Петр Порошенко (справа)

в мире [ версия для печати ]

Принятый Верховной радой закон об изменении юрисдикции религиозных общин позволит избежать кровопролития при переходе приходов в Православную церковь Украины (ПЦУ). По словам президента страны Петра Порошенко, закон должен урегулировать этот процесс.

Соответствующее заявление политик сделал в ходе молебна в Свято-Михайловском кафедральном соборе в Житомире, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что закон об изменении юрисдикции религиозных общин на Украине является преступным и принят для того, чтобы отвлечь граждан перед выборами. Об этом сказал глава пресс-службы канонической УПЦ Василий Анисимов. Он полагает, что решение властей необходимо оспорить в суде.


#украина #церковь #порошенко #пцу
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