USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,294 $   Brent60.50 $ Bitcoin3,612.41 $
МОСКВА-6°C14:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Закон о церковных общинах назвали преступным в УПЦ

Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Закон об изменении юрисдикции религиозных общин на Украине является преступным и принят для того, чтобы отвлечь граждан перед выборами, заявил глава пресс-службы канонической УПЦ Василий Анисимов. По его словам, решение властей необходимо оспорить в суде.

Он подчеркнул, что государство не имеет права вмешиваться в церковные дела, так как это нарушает конституцию страны.

«Надеемся, что все понесут за это ответственность не только на Страшном суде перед Богом, но ещё в районном суде за нарушение законодательства и прав верующих», — сказал Анисимов.

Представитель УПЦ также отметил, что если бы власти действительно хотели сформировать «новую церковь», а не разрушить имеющуюся, то они уже внесли бы в реестр нужные ведомости и придумали её устав.

По его словам, на Украине не существует ПЦУ, так как «это фейк, она в головах только», передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерена подать в Конституционный суд просьбу отменить решения Верховной рады, касающиеся церкви. По словам представителя партии, народного депутата Рады Юрия Бойко, такое решение вызвано вступлением в силу закона, по которому УПЦ должна изменить своё название. 


#украина #законы #православие #упц #вера
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
в мире 18:34, 16 января 2019
Украинские радикалы продолжают захват православных храмов
в мире 12:31, 6 января 2019
Украинские православные церкви не намерены идти на контакт
Константинополь вторгается на территории поместных церквей
в мире 18:06, 3 января 2019
«Победить церковь Порошенко не сможет»
Константинополь вторгается на территории поместных церквей
Лента новостей
наука 13:59
Россияне увидят «космический флирт»
общество 13:59
Россиянин нашёл килограммы золота металлоискателем
политика 13:58
Слуцкий назвал хорошей школой опыт России в ПАСЕ
в мире 13:58
Поддельную статью о «конце эры Трампа» раздают в США
общество 13:58
Виталий Милонов сдал в полицию любителей свинга
Другие новости
в мире 13:58
Поддельную статью о «конце эры Трампа» раздают в США
в мире 13:40
Уринотерапия набирает популярность на Западе
Почему люди идут на сомнительные методы лечения
в мире 13:20
Facebook и Instagram удалили сотни страниц из-за России
в мире 12:56
Пресс-служба Порошенко высказалась о визите Собчак
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top