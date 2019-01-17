Закон о церковных общинах назвали преступным в УПЦ

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Закон об изменении юрисдикции религиозных общин на Украине является преступным и принят для того, чтобы отвлечь граждан перед выборами, заявил глава пресс-службы канонической УПЦ Василий Анисимов. По его словам, решение властей необходимо оспорить в суде.

Он подчеркнул, что государство не имеет права вмешиваться в церковные дела, так как это нарушает конституцию страны.

«Надеемся, что все понесут за это ответственность не только на Страшном суде перед Богом, но ещё в районном суде за нарушение законодательства и прав верующих», — сказал Анисимов.

Представитель УПЦ также отметил, что если бы власти действительно хотели сформировать «новую церковь», а не разрушить имеющуюся, то они уже внесли бы в реестр нужные ведомости и придумали её устав.

По его словам, на Украине не существует ПЦУ, так как «это фейк, она в головах только», передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерена подать в Конституционный суд просьбу отменить решения Верховной рады, касающиеся церкви. По словам представителя партии, народного депутата Рады Юрия Бойко, такое решение вызвано вступлением в силу закона, по которому УПЦ должна изменить своё название.