Украинская оппозиция просит суд отменить все решения Рады

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерена подать в Конституционный суд просьбу отменить решения Верховной рады, касающиеся церкви.
По словам представителя партии, народного депутата Рады Юрия Бойко, такое решение вызвано вступлением в силу закона, по которому УПЦ должна изменить своё название. Этот закон нарушает конституцию, по которой церковь отделена от государства. Политики не имеют права вмешиваться в церковные дела.
«Я считаю, что была абсолютно плохая вещь, когда вопрос церкви был использован действующим президентом как элемент предвыборной программы», — заявил Бойко.
Ранее News.ru писал о том, что украинский президент Пётр Порошенко заявил, что РПЦ — это один из ключевых инструментов удержания Украины в орбите влияния России. По его словам, предоставление томоса об автокефалии лишает российскую сторону «этих возможностей».