Украинская оппозиция просит суд отменить все решения Рады

https://news.ru/storage/news/0674cdc441fca61943b9ca1de26e5c6a/aa7707c4-3bf5-40fc-9abe-f10cc54eba44_850.jpg ВАДИМ ЧУПРИНА/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Юрий Бойко

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерена подать в Конституционный суд просьбу отменить решения Верховной рады, касающиеся церкви.

По словам представителя партии, народного депутата Рады Юрия Бойко, такое решение вызвано вступлением в силу закона, по которому УПЦ должна изменить своё название. Этот закон нарушает конституцию, по которой церковь отделена от государства. Политики не имеют права вмешиваться в церковные дела.

«Я считаю, что была абсолютно плохая вещь, когда вопрос церкви был использован действующим президентом как элемент предвыборной программы», — заявил Бойко.

Ранее News.ru писал о том, что украинский президент Пётр Порошенко заявил, что РПЦ — это один из ключевых инструментов удержания Украины в орбите влияния России. По его словам, предоставление томоса об автокефалии лишает российскую сторону «этих возможностей».