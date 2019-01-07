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Украинская оппозиция просит суд отменить все решения Рады

Юрий Бойко ВАДИМ ЧУПРИНА/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Юрий Бойко

в мире [ версия для печати ]

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерена подать в Конституционный суд просьбу отменить решения Верховной рады, касающиеся церкви.

По словам представителя партии, народного депутата Рады Юрия Бойко, такое решение вызвано вступлением в силу закона, по которому УПЦ должна изменить своё название. Этот закон нарушает конституцию, по которой церковь отделена от государства. Политики не имеют права вмешиваться в церковные дела.

«Я считаю, что была абсолютно плохая вещь, когда вопрос церкви был использован действующим президентом как элемент предвыборной программы», — заявил Бойко.

Ранее News.ru писал о том, что украинский президент Пётр Порошенко заявил, что РПЦ — это один из ключевых инструментов удержания Украины в орбите влияния России. По его словам, предоставление томоса об автокефалии лишает российскую сторону «этих возможностей».


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