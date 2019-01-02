Задержанный шпион пользовался российскими соцсетями

https://news.ru/storage/news/1e9f3f448aefa0b00f74428b95e783b9/421e9461-34af-4485-9a69-fb25705d6c06_850.jpg Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Задержанный в России по подозрению в шпионаже гражданин Соединённых Штатов Пол Уилан проявлял активность в российских социальных сетях.

Американец на протяжении последних 13 лет использовал соцсети в РФ, в его аккаунте — 70 друзей, передаёт CNN. По данным телеканала, мужчина впервые посетил Москву в 2006 году.

ФСБ провела операцию по поимке Уилана 28 декабря 2018 года. Отставному морскому пехотинцу грозит до 20 лет тюрьмы. Его брат-близнец Дэвид заявил, что родственник прилетел в РФ на свадьбу к знакомым.

Задержанный дважды отправлялся в Ирак — в 2004 и 2006 годах. Был уволен из армии за недостойное поведение в 2008 году, после того как был осуждён по ряду пунктов.

Позже компания BorgWarner подтвердила, что американец является её директором в сфере безопасности, писал News.ru.