Американский шпион был уволен из армии за воровство

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, был ранее уволен из армии за воровство. Он служил в морской пехоте с 1994 года.
Уилан дважды отправлялся в Ирак — в 2004 и 2006 годах. Был уволен из армии за недостойное поведение в 2008 году, после того как был осуждён по ряду пунктов, связанных с воровством, сообщает газета Washington Post.
Издание отмечает, что Уилан с 2007 года постоянно приезжал в РФ. Его знакомые рассказали изданию, что задержанный «высоко оценивает» Россию и имеет базовые знания русского языка.
Ранее News.ru сообщал, что компания BorgWarner подтвердила, что задержанный в России американец Пол Уилан является её директором в сфере безопасности. В компании отметили, что любые запросы по поводу судьбы сотрудника следует направлять в Госдеп.