Американский шпион был уволен из армии за воровство

https://news.ru/storage/news/fc9e6f5a928a2997aa000164bd8af953/64ed4e8d-84ff-4d7f-9b07-fa90afb27222_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, был ранее уволен из армии за воровство. Он служил в морской пехоте с 1994 года.

Уилан дважды отправлялся в Ирак — в 2004 и 2006 годах. Был уволен из армии за недостойное поведение в 2008 году, после того как был осуждён по ряду пунктов, связанных с воровством, сообщает газета Washington Post.

Издание отмечает, что Уилан с 2007 года постоянно приезжал в РФ. Его знакомые рассказали изданию, что задержанный «высоко оценивает» Россию и имеет базовые знания русского языка.

Ранее News.ru сообщал, что компания BorgWarner подтвердила, что задержанный в России американец Пол Уилан является её директором в сфере безопасности. В компании отметили, что любые запросы по поводу судьбы сотрудника следует направлять в Госдеп.