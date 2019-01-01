Задержанный шпион оказался директором по безопасности

https://news.ru/storage/news/75b34e866e8b7cbc0e04fc8aaefefc85/ebdbec76-025a-46f9-9d5d-fefa074d2c6a_850.jpg RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press

Компания BorgWarner подтвердила, что задержанный в России американец Пол Уилан является её директором в сфере безопасности.

«Мы можем подтвердить, что господин Уилан в настоящее время является директором компании по глобальной безопасности. Он отвечает за безопасность наших объектов в Оберн-Хилc, штат Мичиган, и в других точках по всему миру, где находится компания», — говорится в сообщении на сайте организации.

Там отмечается, что любые запросы по поводу судьбы сотрудника следует направлять в Госдеп.

Как ранее писал News.ru, гражданин США, задержанный в России по подозрению в шпионаже, — отставной морской пехотинец, который приехал в Москву на свадьбу к знакомым. Об этом заявил его брат-близнец Дэвид Уилан. Родственники американца, по словам Дэвида, опасаются за его самочувствие.