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Задержанный шпион оказался директором по безопасности

RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Компания BorgWarner подтвердила, что задержанный в России американец Пол Уилан является её директором в сфере безопасности.

«Мы можем подтвердить, что господин Уилан в настоящее время является директором компании по глобальной безопасности. Он отвечает за безопасность наших объектов в Оберн-Хилc, штат Мичиган, и в других точках по всему миру, где находится компания», — говорится в сообщении на сайте организации.

Там отмечается, что любые запросы по поводу судьбы сотрудника следует направлять в Госдеп.

Как ранее писал News.ru, гражданин США, задержанный в России по подозрению в шпионаже, — отставной морской пехотинец, который приехал в Москву на свадьбу к знакомым. Об этом заявил его брат-близнец Дэвид Уилан. Родственники американца, по словам Дэвида, опасаются за его самочувствие.


#сша #шпионаж
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