Задержанный в РФ гражданин США прилетел на свадьбу

https://news.ru/storage/news/bd9efb3abfd969a8e7111112193fe5e4/d21bc8dc-3641-48fc-bb25-83354e62465b_850.jpg Russian FSB press service/Global Look Press

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, — отставной морской пехотинец, который приехал в Москву на свадьбу к знакомым, заявил его брат-близнец Дэвид Уилан. Родственники американца, по словам Дэвида, опасаются за его самочувствие.

Брат задержанного подчеркнул, что Пол Уилан невиновен, а также выразил надежду на соблюдение его прав. Мужчина отметил, что не получал от брата сообщений с 28 декабря, а о его задержании узнал 31 декабря из новостей.

Семья Уилана обратилась за поддержкой в Конгресс и посольство США в России, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что американские дипломаты запросили у МИД РФ консульский доступ к Уилану. 28 декабря сотрудники ФСБ задержали американца во время проведения шпионской акции в российской столице. Следственным управлением службы возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («шпионаж»), которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.