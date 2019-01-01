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Задержанный в РФ гражданин США прилетел на свадьбу

Russian FSB press service/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, — отставной морской пехотинец, который приехал в Москву на свадьбу к знакомым, заявил его брат-близнец Дэвид Уилан. Родственники американца, по словам Дэвида, опасаются за его самочувствие.

Брат задержанного подчеркнул, что Пол Уилан невиновен, а также выразил надежду на соблюдение его прав. Мужчина отметил, что не получал от брата сообщений с 28 декабря, а о его задержании узнал 31 декабря из новостей.

Семья Уилана обратилась за поддержкой в Конгресс и посольство США в России, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что американские дипломаты запросили у МИД РФ консульский доступ к Уилану. 28 декабря сотрудники ФСБ задержали американца во время проведения шпионской акции в российской столице. Следственным управлением службы возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («шпионаж»), которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.


#сша #москва #россия #шпионаж #ЗАДЕРЖАНИЕ #фсб
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